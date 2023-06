Tre politibetjente i den amerikanske by San Antonio er blevet sigtet for drab.

Det er sket mindre end et døgn, efter at de skød og dræbte en 46-årig kvinde.

Sådan skriver CNN.

»De skydende betjentes handlinger var ikke i overensstemmelse med retningslinjerne og træningen hos San Antonio Politi,« lyder det fra politichef William McManus:

»De satte sig selv i en situation, hvor de brugte dødelig kraft, uden at det var rimeligt i forhold til de omstændigheder, vi nu kender til.«

Det var torsdag, at skyderiet fandt sted.

Her blev de tre betjente kaldt ud til et beboelsesejendom, hvor den 46-årige kvinde var i færd med klippe ledningerne til en brandalarm over.

Ifølge politichef William McManus skulle kvinden have haft psykiske problemer.

Efter i første omgang at have talt med betjentene løb hun ind i sin lejlighed.

Optagelser fra ordensmagtens såkaldte bodycam har siden vist, hvordan parterne talte sammen gennem et vindue.

En af betjentene udløste i første omgang skud, efter at den 46-årige kvinde smed en glaslysestage ud ad vinduet og siden slog om sig med en hammer, der til sidst ødelagde vinduet.

Her blev hun ikke ramt.

Efterfølgende bevægede hun sig igen frem mod vinduet med hammeren, hvorefter alle tre betjente affyrede mere end et dusin skud ind ad vinduet.

Og det burde de ikke have gjort, lyder altså den foreløbige konklusion.

For ifølge arrestordren udgjorde den 46-årige kvinde ikke 'en overhængende trussel, da hun blev skudt, fordi de tiltalte og kvinden havde en væg, et vindue med et fjernsyn foran samt en låst dør imellem sig'.

De tre betjente er suspenderet fra tjeneste uden løn, mens sagen efterforskes.