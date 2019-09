Iran bekræfter tirsdag for første gang, at det tilbageholder tre australske statsborgere, som myndighederne i Teheran mistænker for at have bedrevet spionage.

To af de tilbageholdte skal have taget fotos af militære anlæg i Iran ved hjælp af en drone, mens anklagerne mod den tredje er mere uklare.

Den tredje er akademikeren Kylie Moore-Gilbert, som er specialist i Mellemøstpolitik, og som har været tilbageholdt i "et antal måneder".

De australske myndigheder gjorde det først for en uge siden klart, at tre af landets statsborgere er fængslet i Iran.

De to andre fængslede er parret Jolie King og Mark Firkin fra Perth, som har dokumenteret deres rejse fra Australien til Storbritannien på sociale medier.

- Parret har været tilbageholdt i et antal uger, siger Australiens udenrigsminister, Marise Paynest. Hun siger, at de australske myndigheder gør, hvad de kan for at sikre, at de tilbageholdte bliver godt behandlet.

Payne siger, at diplomati er den bedste mulighed for at sikre en løsladelse af de tilbageholdte.

De tre australiere blev tilbageholdt i Iran, efter at den australske regering i Canberra havde meddelt, at det ville støtte en amerikanskledet beskyttelsesmission ved Den Persiske Bugt ved at sende en fregat og et overvågningsfly.

Australiens regering advarede i sidste uge befolkningen om, at de skulle være særligt forsigtige med at foretage rejser til Iran.

