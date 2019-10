Sengene var fyldt med ragelse. Gulve var dækket med affald, og omkring de tre små piger levede rotter, hunde og andre dyr i et svinsk inferno, som gjorde luften fyldt af en stank af afførring og ammoniak.

I et hus i den amerikanske delstat Florida voksede tre små piger op i noget, som har fået selv garvede politifolk til at spærre øjnene op.

Nu er to amerikanske kvinder og en mand blevet anklaget for dyremishandling og omsorgssvigt at de tre børn.

Lad os starte med en advarsel:

Hvis du læser denne artikel til ende, kan du godt regne med, at det begynder at krible og krable og klø overalt på din krop.

Det kommende er nemlig meget ubehagelig - for ikke at sige temmelig ulækker - læsning.

For forestil dig et hus med en mand, en kone og en elskerinde.

Den konstellation er for de fleste af os mærkelig nok i sig selv.

Læg dertil tre børn under ti år og ikke mindre end 245 dyr.

Det var det syn, der mødte betjente fra Edgewater Police Department på østkysten i Florida, da faren i huset selv fik nok og slog alarm, skriver tv-stationen CNN.

Politibetjenten Anthony Binz var en af de første på stedet.

Han skrev efterfølgende en erklæring, hvor det fremgik, at de tre børn levede i huset med fire hunde, 10 flyveegern, et pindsvin, 14 fugle og 60 fuldvoksne rotter med tilhørende kuld på 23 unger.

»I mine fem år hos ordensmagten er det her det absolut værste hjem, jeg har været i med hensyn til den overvældende stank af ammoniak, dyr og simpelthen de almindelige daglige leveforhold, som disse tre unger blev nødt til at leve under,« skriver han.

Naboerne i kvarteret i Edgewater havde godt bemærket, at det rodede i haven uden for huset.

De havde dog ikke i deres vildeste fantasi forestillet sig, hvilket uhumske forhold familien levede under bag hjemmets fire vægge.

Anthony Binz fortæller i sin beretning, at det var umuligt at komme frem i huset uden at træde på noget:

Det var dette syn, politifolk i byen Edgewater i Florida mødte, da de rykkede ud til huset med tre små piger og over 200 dyr. Foto: Edgewater Police Department Vis mere Det var dette syn, politifolk i byen Edgewater i Florida mødte, da de rykkede ud til huset med tre små piger og over 200 dyr. Foto: Edgewater Police Department

Legetøj, madrester, tøj eller afføring fra den ufattelige mængde husdyr lå over alt på gulvet.

Luften var tyk af en stank af urin, rådden mad og det, der er værre, og fluer og utøj var overalt i huset.

Ifølge CNN kontaktede faderen Gregg Nelson selv de sociale myndigheder, da han besluttede at afslutte forholdet til både sin kone og sin elskerinde.

Hans plan var angiveligt at tage børnene med sig, men det ville moderen, Susan Nelson, ikke gå med til.

Politimandens rapport konkluderer, at huset var totalt uegnet for børnene.

Den beskriver også, hvordan nogle af dyrene stod i bure i deres egen afføring, mens andre gik frit rundt. Alle dyrene var fyldt med utøj, og nogle af dem var døde.

Børnene blev straks overgivet til familiemedlemmer, der var i stand til at tage vare på dem, og dyrene tog den lokale dyreværnsorganisation sig af.

De tre voksne er nu i politiets varetægt. Det er uvist, hvordan de forholder sig til anklagerne mod dem, eller hvad der er årsagen til, at deres hjem i den grad groede til i skidt.