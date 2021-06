De tre fremtrædende republikanere hoppede på joken uden at opdage noget som helst.

Og så blev Matt Gaetz, Matt Schlapp og Dinesh D'Souza til grin på sociale medier.

Det er Insider, der fortæller om den udspekulerede prank, som journalisten Ken Klippenstein mandag førte ud i livet i anledningen af Memorial Day.

For hvem er manden på billedet øverst i artiklen?

Ja, har man lidt kendskab til amerikanske historie vil nok kunne genkende, at der er tale om den mand, der skød præsident John F. Kennedy: Lee Harvey Oswald.

Det kunne de tre republikanske kongresmedlemmer Matt Gaetz, Matt Schlapp og Dinesh D'Souza dog ikke.

Her skal lige indskydes, at Memorial Day er en dag, hvor man i USA mindes faldne soldater. På eksempelvis sociale medier ser man derfor i den anledning massevis af soldater, der er død i tjeneste. Tidligere militærfolk mindes og hyldes dog også ofte.

Måske var det derfor, at de tre politikere ikke studsede, da Ken Klippenstein kontaktede dem på Twitter med et ønske:

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ken Klippenstein (@kenklipp)

»Kongresmedlem, min bedstefar er en stor fan af dig og er veteran, og han ville blive lykkelig, hvis du kunne dele dette foto af ham på Memorial Day. Her ses han som ung mening,« lød det i journalistens anmodning – og ja, han vedlagde altså billedet af Lee Harvey Oswald, taget i forbindelse med hans militærtjeneste.

Både Matt Gaetz,, att Schlapp og Dinesh D'Souza delte billedet af en amerikansk histories mest forhadte personer.

Matt Gaetz tilføjede eksempelvis en emoji med et amerikansk flag, mens Matt Schlapp skrev, at det var »en ære at retweete et foto af en veteran«. Sidstnævnte havde i øvrigt få dage tidligere kritiseret vicepræsident Kamala Harris for ikke at vide, hvad Memorial Day er – og for ikke at kende amerikansk historie.

Og så blev politikerne latterliggjort på sociale medier. Herefter fik de hurtigt slettet deres opslag.

Lee Harvey Oswald efter sin anholdelse. Foto: HANDOUT Vis mere Lee Harvey Oswald efter sin anholdelse. Foto: HANDOUT

Men skaden var sket.

Ken Klippenstein er journalist hos The Intercept, hvor han skriver om national sikkerhed, men han også kendt for at lave nådesløse jokes med og om kendte politikere.