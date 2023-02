Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Engelske transkvinder kan ikke længere være sikre på at få lov at afsone fængselsstraffe i kvindefængsler.

Det er den engelske justitsminister, Dominic Raab, der har været bannerfører for indførelsen af de nye regler.

Det skriver Sky News.

Transkvinder, der har beholdt de kønsdele, de blev tildelt ved fødslen, har indtil nu ikke måtte afsone straffe for seksualforbrydelser i kvindefængsler.

Men nu bliver reglerne udvidet.

Nu skal det nemlig heller ikke være muligt for transkvinder, der er dømt for vold, at afsone blandt kvinder.

»I morgen træder vores nye fængselsregler for transkønnede i kraft – en styrket regelramme, der bygger på sund fornuft, og som vil forbedre sikkerheden for fængelsindsatte i England og Wales,« skriver justitsministeren på Twitter.

Reglerne kommer efter en ophedet debat i landet. En transkvinde var dømt for at have voldtaget to kvinder, før hun skiftede køn. Det vil sige, at Isla Bryson, som kvinden nu hedder, var manden Adam Graham, da voldtægterne fandt sted.

Efter dommen sad Isla Bryson fængslet i et kvindefængsel, mens hun ventede på strafudmålingen. Noget der altså skabte så meget røre i England, at man overførte hende til et mandefængsel kort tid efter.

Der er dog åbnet en lille lem for, at transkvinder, der er dømt for voldelige eller seksuelle forbrydelser alligevel kan afsone i et kvindefængsel, men det kræver en godkendelse på ministerniveau.