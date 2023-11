Et solbrilletyveri, der blev fanget på overvågningsvideo, kostede Bjørnar Moxnes jobbet som partileder for det norske venstrefløjsparti Rødt.

Og nu erkender Stortingsrepræsentanten, at det langt fra er første gang, at han har lange fingre.

Det skriver VG.

Bjørnar Moxnes erkender nemlig fem nye tyverier fra en dagligvarebutik i Oslo.

»Jeg har haft nogle svære år personligt, som har resulteret i selvdestruktiv adfærd,« siger Bjørnar Moxnes til VG.

»Det er svært at sige offentligt, men nu gør jeg det. Du har det seneste udfald af det her i denne seneste sag,« siger han til den norske journalist.

Øjeblikket lige inden, Bjørnar Moxnes tager solbrillerne ned i lommen.

Han har desuden modtaget en indkaldelse fra politiet og fortæller, at han har psykiske problemer.

Politiet modtog anmeldelsen i sidste uge.

Bjørnar Moxnes beskyldes for at have ståljet seks pakker ost og en pakke laks.

»Det er rigtig svært at indrømme over for mig selv og alle andre, at jeg har et psykisk problem. Men jeg både vil – og skal – gøre noget ved det. Det får jeg også hjælp til.«

Hele tyverisagen startede i sommer, da han blev fanget på kamera.

Videoen viser, hvordan Bjørnar Moxnes trisser rundt i en butik i Oslos lufthavn.

Han kigger på nogle briller af mærket Hugo Boss til små 800 danske kroner.

Efterfølgende lægger han dem tilbage på hylden. Men Bjørnar Moxnes er ikke færdig med brillerne. For kort efter tager han dem op igen og placerer dem på sin taske, som ligger på en kuffertvogn.

Overvågningsvideoen viser, hvordan han bagefter går rundt, kigger sig omkring og vupti: Så stikker han brillerne ned i lommen og lunter ud af butikken.

Bjørnar Moxnes sygemeldte sig kort tid efter overvågningsvideoen blev offentliggjort.

Få uger efter trak han sig som partileder for det norske svar på Enhedslisten.