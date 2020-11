En fest i den russiske by Tomtor i Yakutia-regionen endte torsdag helt galt.

Da de festende ikke længere havde noget alkohol at drikke, gav de sig til at drikke håndsprit for at holde festen kørende.

Den beslutning går nu verden rundt.

For det blev fatalt.

Syv mennesker er døde. To ligger i koma. Det skriver The Sun og Daily Mirror.

Den føderale sundhedsmyndighed Rospotrebnadzor er citeret for følgende:

»Ni sager om forgiftning på grund af håndsprit er registreret, heriblandt syv fatale sager.«

»De blev forgiftet, fordi de drak håndsprit.«

Der var 69 procent metanol (træsprit, red.) i håndspritten, og det er altså ekstremt giftigt at indtage.

De russiske sundhedsmyndigheder har advaret lokale mod at drikke håndsprit, der er produceret i Rusland.