En tragisk ulykke fandt mandag eftermiddag sted i den svenske by Nyköping.

En lille dreng på tre år faldt ud fra en altan i flere sals højde – og hans livs stod ikke til at redde.

Det skriver Aftonbladet.

»Barnet er afgået ved døden som følge af skaderne, der opstod i forbindelse med faldet,« forklarer pressetalsmand Björn Öberg fra politiet i Region Öst til det svenske medie.

Politiet modtog anmeldelsen i sagen klokken 15.30 mandag og rykkede med det samme ud til lejlighedsbygningen, hvorfra drengen var faldet fra en altan.

I al hast blev drengen fragtet til hospitalet, hvor man har kæmpet for at redde hans liv. Desværre var der ikke noget at stille op.

Politiet oplyser, at man betragter sagen som en tragisk ulykke – og ikke som en forbrydelse.

De pårørende er blevet underrettet.