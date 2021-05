14 personer omkom i forbindelse med en kabinelift-ulykke i Piemonte-regionen i det nordlige Italien 23. maj.

Den eneste overlevende er en femårig dreng, der lige nu kæmper for sit liv. Det oplyser la Repubblica og flere italienske nyhedsmedier.

Eitan, som drengen hedder, er indlagt på Regina Margherita hospital, hvor de næste døgn vil være altafgørende for, om han overlever.

Ulykken fandt sted på Stresa-Mottarone-banen, der forbinder byen Stresa med bjergtoppen Mottarone. En tur, der normalt tager 20 minutter.

A photo grabbed from an aerial video taken on May 23, 2021 and handout on May 24, 2021 by The Italian Firefighters "Vigili del Fuoco" shows rescuers at work by a cable car that crashed to the ground in the resort town of Stresa on the shores of Lake Maggiore in the Piedmont region. - 14 people died on May 23 after a cable car crashed to the ground in northern Italy, emergency services said. (Photo by Handout / Vigili del Fuoco / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VIGILI DEL FUOCO / HANDOUT " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Foto: HANDOUT Vis mere A photo grabbed from an aerial video taken on May 23, 2021 and handout on May 24, 2021 by The Italian Firefighters "Vigili del Fuoco" shows rescuers at work by a cable car that crashed to the ground in the resort town of Stresa on the shores of Lake Maggiore in the Piedmont region. - 14 people died on May 23 after a cable car crashed to the ground in northern Italy, emergency services said. (Photo by Handout / Vigili del Fuoco / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VIGILI DEL FUOCO / HANDOUT " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Foto: HANDOUT

Kabineliften havde 15 personer ombord, da den faldt cirka 300 meter ned. Med i liften var to børn – hvor den ene af de to var den femårige dreng.

Helikoptere fløj ud til ulykkesstedet for at redde personerne fri.

Ved den første melding lød beskeden, at ni personer var omkommet. De to børn var på det givne tidspunkt i kritisk tilstand og blev fløjet afsted mod hospitalet i Torino. Det ene barn døde undervejs.

Status er, at 14 personer er omkommet. De var mellem to og 82 år. Det efterlader den femårige dreng som den eneste overlevende. Han mistede sin mor, far, toårige lillebror og oldeforældre i styrtet, skriver Corriere della Sera.

A photo taken on May 23, 2021 and handout on May 24, 2021 by The Italian Firefighters "Vigili del Fuoco" shows rescuers at work by a cable car that crashed to the ground in the resort town of Stresa on the shores of Lake Maggiore in the Piedmont region. - 14 people died on May 23 after a cable car crashed to the ground in northern Italy, emergency services said. (Photo by Handout / Vigili del Fuoco / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VIGILI DEL FUOCO / HANDOUT " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Foto: HANDOUT Vis mere A photo taken on May 23, 2021 and handout on May 24, 2021 by The Italian Firefighters "Vigili del Fuoco" shows rescuers at work by a cable car that crashed to the ground in the resort town of Stresa on the shores of Lake Maggiore in the Piedmont region. - 14 people died on May 23 after a cable car crashed to the ground in northern Italy, emergency services said. (Photo by Handout / Vigili del Fuoco / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VIGILI DEL FUOCO / HANDOUT " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Foto: HANDOUT

Hvordan ulykken kunne finde sted, er stadig uvist.

Efterforskningen er gået i gang, hvor man blandt andet søger svar på, hvorfor eksempelvis nødbremsen ikke virkede, da kablet knækkede over.

»At nødbremsen ikke blev aktiveret, fik kabinen til at få mere fart på og falde ned mod jorden, da kablet knækkede over,« siger Matteo Gasparini, som er provinschef for the Alpine Rescue of Verbania, til nyhedsmediet La Stampa.

»Jeg har været frivillig (redningsarbejder, red.) i 25 år, og jeg har set mange ulykker, men aldrig nogen som denne. Det lignede en krigsscene,« tilføjer han.

A photo grabbed from an aerial video taken on May 23, 2021 and handout on May 24, 2021 by The Italian Firefighters "Vigili del Fuoco" shows a cable car that crashed to the ground a few hundred meters below its arrival point at Mottarone peak above the resort town of Stresa on the shores of Lake Maggiore in the Piedmont region. - 14 people died on May 23 after a cable car crashed to the ground in northern Italy, emergency services said. (Photo by Handout / Vigili del Fuoco / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VIGILI DEL FUOCO / HANDOUT " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Foto: HANDOUT Vis mere A photo grabbed from an aerial video taken on May 23, 2021 and handout on May 24, 2021 by The Italian Firefighters "Vigili del Fuoco" shows a cable car that crashed to the ground a few hundred meters below its arrival point at Mottarone peak above the resort town of Stresa on the shores of Lake Maggiore in the Piedmont region. - 14 people died on May 23 after a cable car crashed to the ground in northern Italy, emergency services said. (Photo by Handout / Vigili del Fuoco / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / VIGILI DEL FUOCO / HANDOUT " - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS Foto: HANDOUT

Det kan ikke udelukkes, at der kan ligge en forbrydelse bag.

»Vi skal finde ud af, om der er tale om kriminalitet, der er gået ud over transportsikkerheden,« siger chefanklager Olimpia Bossi til la Repubblica.

Bjerg-kabelbanen har været lukket i forbindelse med coronapandemien, men åbnede igen 24. april. Den gennemgik senest renovering i 2016 og har siden været igennem sikkerhedstjek.