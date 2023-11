Eftersøgningen af fire forsvundne drenge i Wales har fået den værst tænkelige afslutning:

Tirsdag aften melder det lokale politi, at drengene er fundet døde i den bil, de kørte i.

Det skriver flere britiske medier, blandt andre The Sun og Sky News.

Umiddelbart tyder det på, at de er kørt galt, og politiet beskriver hændelsen som »en tragisk ulykke.«

»På nuværende tidspunkt ser det ud til at have været en tragisk ulykke, og vores tanker går til de fire unge mænds familier og venner i denne meget svære tid,« sagde efterforskningsleder Owain Llewellyn på et kort pressemøde.

De fire venner, Jevon Hirst, Harvey Owen, Wilf Henderson og Hugo Morris tog søndag morgen afsted med telt til nationalparken Eryri National Park i den nordvestlige del af Wales.

Da de hverken kom hjem eller gav lyd fra sig, blev deres forældre bekymrede og slog alarm.

De 17-årige drenge beskrives alle som uerfarne campister, og bekymringen for deres ve og vel steg tirsdag eftermiddag, da politiet fandt den sølvgrå Ford Fiesta, som de kørte i.

Nogle timer senere meddelte politiet så, at de ikke blot havde fundet drengenes bil.

De havde også fundet liget af de fire teenagere.