Selvom man kæmpede for at redde den lille piges liv, var der ikke noget at stille op.

En yderst tragisk hændelse fandt mandag sted i et hjem i den amerikanske by Fallbrook.

Der fik et treårigt barn tilsyneladende på en eller anden måde fat i et håndvåben, der ikke var blevet sikret korrekt.

Det våben endte med at blive rettet mod den treåriges lillesøster, som blev ramt af skud.

Den lille pige blev blot et år.

Det oplyser San Diego County Sheriff's Department i en pressemeddelelse, skriver blandt andre ABC News og CBS News.

Det vides endnu ikke, hvordan det treårige barn skal have fået fat i våbnet, der blev opbevaret i hjemmet.

Det står dog klart, at den etårige lillesøster ved at uheld blev ramt af et skud.

Af pressemeddelelsen fra politiet fremgår det, at den lille pige pådrog sig en hovedskade og i al hast blev fragtet til et lokalt hospital.

»På trods af forsøg på at redde hendes liv blev hun erklæret død omkring klokken 8.30,« oplyser politiet.

»Sheriffens drabsefterforskere arbejder på at indsamle flere oplysninger for at fastslå omstændighederne ved dødsfaldet,« lyder det videre fra San Diego County Sheriff's Department.

Den lille piges identitet er på nuværende tidspunkt ikke blevet offentliggjort af hensyn til familien og hendes alder.

Den tragiske hændelse er ifølge CBS News blot den seneste i rækken af såkaldt 'utilsigtede skudepisoder', der involverer børn, i USA.

I sidste måned endte en seksårig dreng i Detroit med at skyde en mindre søskende to gange. Og i juni døde også en treårig dreng, efter han ved et uheld havde skudt sig selv i Tennessee.

Ifølge organisationen Everytown for Gun Safety, der arbejder for at forebygge vold med våben, har der per 15. juli i år været mindst 221 utilsigtede skyderier af børn i USA, hvilket har resulteret i 78 dødsfald og 151 sårede.