Klokken var lidt efter 13, da telefonen ringede hos alarmcentralen.

I den anden ende af røret var en mand, der fortalt, at hans unge søn var faldet ned af et træ og var kommet til skade. Det viste sig dog, at der var tale om noget ganske andet.

Nu er faren blevet dømt til at tilbringe 21 år og seks måneder bag tremmer.

Det skriver The Independent.

Den dag – den 18. juni 2022 – havde britiske Michael Harrison indledt et voldsomt angreb på sin 11-årige søn, Mikey, i deres hjem i byen Heanor.

Flere gange slog faren sin søn, der var stærkt underernæret – og et af de kraftige slag endte med at forårsage en flænge i drengens lever.

En flænge, der skulle vise sig at være fatal.

Mens Mikey fik det værre og værre, valgte faren dog at finde på en plan for at dække over, hvad han havde gjort.

Foto: Foto: Derbyshire Police Vis mere Foto: Foto: Derbyshire Police

I stedet for at ringe efter en ambulance med det samme, valgte han – efter at have gjort hjemmet rent – at køre hen til Shipley Park, og først der ringede han efter hjælp.

Over telefonen fortalte den 41-årige mand, at hans søn var kommet til skade, efter han var faldet ned fra et træ, mens de havde leget en gemmeleg.

På det tidspunkt var der gået omkring fire timer, siden overfaldet havde fundet sted.

Havde han fået hjælp med det samme, formodes det, at Mikey kunne have overlevet. Men han endte med at sove ind på et hospital som følge af sine voldsomme skader.

»Mikey Harrison blev dræbt af netop den person, som han burde have været tryggest sammen med, sin egen far,« siger politiinspektør Paul Bullock fra politiet i Derbyshire i en skriftlig udtalelse:

»Michael Harrison har aldrig redegjort for, hvorfor han dræbte Mikey, men hans opførsel på dagen for de tragiske begivenheder gør det helt klart, at hans primære interesse var hans egen frihed og ikke hans egen søns liv.«

Til at begynde med nægtede Michael Harrison sig skyldig i drab, men efterhånden som anklagemyndigheden byggede sagen mod ham op, ændrede han holdning og erkendte, hvad han havde gjort.

»I stedet for at søge den lægehjælp, som han (Mikey, red.) tydeligvis havde så hårdt brug for, forsøgte Michael at lave en historie om, at Mikey var faldet ned fra et træ i en nærliggende park. Han kørte endda selv derhen for at ringe til ambulancetjenesten i et forsøg på at gøre sin historie troværdig,« lyder det fra politiinspektøren:

»Den kendsgerning, at Mikeys liv på tragisk vis blev afsluttet i hænderne på en, der skulle elske og drage omsorg for ham, er hjerteskærende og uoverskuelig. Det har efterladt hans familie fuldstændig ødelagt, og jeg vil gerne personligt takke dem for deres styrke og mod under denne rystende efterforskning.«

Da dommen faldt torsdag, sad Michael Harrison ifølge The Independent iført en hvid T-shirt med påskriften: 'FAMILY' ('familie', red.).

Efterfølgende henvendte den dømte mand sig mod pressen og sagde:

»Jeg vil altid elske min familie, uanset hvad I siger. Skriv den version, I vil.«