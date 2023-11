På en overvågningsvideo fra tankstationen kan man se, hvordan der pludselig opstod et skudhul i ruden på bilen.

Kort efter ses en kvinde stige ud af bilen, og i sine arme holdt hun et lille barn. Et barn, hvis ansigt var indsmurt i blod.

Den tragiske sag, der endte med at koste det to-årige barn livet, skriver sig dermed ind i rækken af sager om våben, der utilsigtet eller ved uheld går af og ender fatalt.

Nu er en mand sigtet i sagen, oplyser statsadvokaten for Western District of Michigan, Mark Totten, i en pressemeddelelse.

Den forfærdelige hændelse fandt sted den 24. oktober i byen Lansing i den amerikanske delstat Michigan.

Den dag holdt manden Avis Damone Coward ind ved en tankstation, hvorefter han forlod bilen og gik ind på tanken.

Inde i bilen sad et to-årigt barn og barnets mor.

Overvågningsvideo fra stedet viser, hvor der omkring et minut senere pludseligt opstår et skudhul i bilruden på passagersædet forrest.

Moderen steg derefter hun af bilen, mens hun holdt barnet, som havde blod i ansigtet fra et skudsår.

Da hun steg ud, faldt en pistol ud af bilen.

Kort efter vendte Avis Damone Coward tilbage til bilen, hvor han samlede pistolen op og lagde den tilbage i bilen.

Foto: U.S. ATTORNEY FOR THE WESTERN DISTRICT OF MICHIGAN MARK TOTTEN Vis mere Foto: U.S. ATTORNEY FOR THE WESTERN DISTRICT OF MICHIGAN MARK TOTTEN

Han er nu blevet sigtet for at have været i besiddelse af et våben, som ifølge anklagen utilsigtet gik af og ramte barnet.

Det to-årige barn afgik senere ved døden som følge af sine kvæstelser.

Af sigtelsen, som er blevet offentliggjort, lyder det, at barnets mor har forklaret, at barnet kravlede om på forsædet, efter hendes ven - Avis Damone Coward - havde forladt bilen.

Hun har derudover fortalt, at hun snakkede i telefon og derfor ikke var opmærksom, da hun hørte en 'eksplosion' og så, at hendes barn var ramt af et skud i hovedet.

»Et barns død som følge af skyderi er en historie, der aldrig burde skrives,« udtaler statsadvokat Mark Totten i pressemeddelelsen.

Han forklarer videre, at 'vold med våben' de seneste år er blevet 'den største dødsårsag blandt børn i USA'.

»I takt med at denne voksende epidemi rammer vores mest uskyldige, vil mit kontor bruge alle tilgængelige ressourcer til at sikre fuld ansvarlighed og forhindre fremtidig skade,« siger han videre.

Ifølge specialagent i Detroit Field Division James Deier bør et barn 'aldrig være alene med en pistol'.

»Denne sag er en forælders værste mareridt. Den er hjerteskærende og understreger vigtigheden af ansvarligt våbenejerskab og sikker opbevaring.«

Sagen er endnu under fortsat efterforskning.