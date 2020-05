Hendes lille krop var fyldt med narko og havde tydelige skader efter stump vold.

Hun lå død i forældrenes lejlighed i den svenske by Norrköping i flere dage, før en pårørende slog alarm, og liget af den lille pige blev fundet.

Lad os bare slå det fast med det samme:

Hvis du har børn, godt kan lide andre folks børn eller bare er i besiddelse af en minimal portion empati og menneskelighed, så vil denne artikel være hård kost.

Sagen om tre-årige Esmeralda fra Sverige er nemlig så barsk læsning, at det er svært at forestille sig, at det rent faktisk er noget, der er sket for et barn i vore dages Skandinavien.

Men historien om 'Lille Hjerte', som svensk presse har døbt hende, er desværre sand. Det vidner denne uges retssag mod hendes mor kun alt for tydeligt om.

Esmeraldas liv var en kamp - fra start til slut.

Hun blev født i april 2016 i Norrköping cirka 160 kilometer sydvest for Stockholm.

Rapporten: Esmeralda, 3 år, hade kunnat överleva https://t.co/YssdezjqeT — Lena Thelander (@Lena_55) May 25, 2020

Blot en uge gammel blev hun fjernet fra sine forældre. Det første halve års tid at sit liv tilbragte hun på børnehjem, før hun endelig blev anbragt i familiepleje.

Men hendes biologiske forældre klagede og fik - trods plejefamiliens protester - datteren hjem igen i foråret 2019.

Ti måneder senere blev den lille pige fundet død hos sine biologiske forældre.

Begge forældre blev kort efter sigtet for at være ansvarlig for datterens død, men faderen blev senere fundet død i sin fængselscelle. Årsagen til hans død er endnu ikke fastslået.

Mandag begyndte retssagen mod moderen, som også er tiltalt for grov mishandling af et af sine andre børn, som er yngre end Esmeralda.

Lige fra starten forklarede forældrene politiet, at deres datter var gledet i badekaret, og at de havde forsøgt at give hende førstehjælp.

»Vi turde ikke ringe. Ringer vi nu og fortæller, at hun gled og døde, så kommer vi til at sidde inde på livstid. Det var lige præcis det, vi vidste. Sker der noget med et barn, er det altid forældrenes fejl,« har hendes mor tidligere sagt i en politiafhøring, som den svenske avis Aftonbladet har fået adgang til.

De retsmedicinske undersøgelser viser, at den lille pige formentlig ville have overlevet, hvis forældrene havde sørget for, at hun fik lægehjælp i tide.

Tragedin i Norrköping: Esmeralda blev bara tre år gammal https://t.co/C0lgbNSgNi via @svtnyheter Föräldrar och myndigheter tog livet av en 3 årig ängel.Jag hoppas du är i din egen lilla himmel nu hjärtat när livet var en tragisk plats att leva på som folk beter sig i världen. — fonziebulldog@gmail.com (@fonziebulldog) May 15, 2020

Undersøgelserne afslørede også, at både forældrene og datteren havde store mængder stoffer i kroppen, da tragedien indtraf. Pigen havde tydelige skader efter vold, og hendes sutter blev opbevaret i en pose med narko.

Efter faderens død i februar i år, ændrede moderen sin forklaring.

Hun har tidligere beskrevet ham som kærlig, men nu forklarede hun, at han var kontrollerende, voldelig, og hun påstod, at han havde givet hende narkotika.

Alligevel har hun svært ved at forestille sig, at manden skulle have dopet datteren.

Hun stiller sig helt uforstående over for, hvordan de samme stoffer, som hun selv er testet positiv for, også er havnet i datterens krop.

Hun nægter sig skyldig og holder fast i, at der er tale om en ulykke.