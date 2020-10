En lille pige på blot to år blev for et år siden fundet bevidstløs i en bil, som hun var blevet efterladt i.

Bilens motor kørte i tomgang, der var skruet op for varmen – og vinduerne var helt lukket til.

Den amerikanske pige, June Love Agosto, blev i al hast kørt til hospitalet, men der var ikke noget at gøre. Hendes liv stod ikke til at redde.

Nu er hendes mor, Lacey Ana Mazzarella på 35 år, blevet dømt i sagen. Det skriver People.

Det var 23. september sidste år, at den lille pige blev fundet i bilen, der holdt parkeret i West Carson i delstaten Californien.

Efterfølgende kom det frem, at pigens egen mor havde efterladt hende i den varme bil hen over natten, mens hun selv mødtes med en ven for at drikke – og efterfølgende faldt i søvn.

Til politiet har moderen, Lacey, fortalt, at hun efterlod datteren i bilen omkring klokken 23.00. Datteren havde sele på, og moderen gav hende et tæppe over benene og skruede op for varmen.

Derefter drak hun med en ven i en bil, der holdt parkeret ved siden af.

Ifølge moderen vågnede hun omkring fem timer senere, og da hun åbnede døren til sin egen bil, så hun, at der var opkast på datterens tæppe.

Af en politirapport fremgår det, at den lille piges temperatur blev målt til at være knap 42 grader.

Tirsdag erklærede Lacey Ana Mazzarella sig skyldig i sigtelserne om forsømmelig drab og børnemishandling.

Det forventes, at hun på et senere tidspunkt bliver idømt 14 år og otte måneders fængsel.