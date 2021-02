Det endte i en tragedie, da to personer i weekenden trængte ind i en lejlighed i den amerikanske by Goldsboro med det formål at begå røveri.

I stedet endte to personer med at blive skudt. Og bag nogle af skuddene stod en blot 12-årig dreng, der ville forsvare sin familie.

Det skriver flere amerikanske medier – herunder NBC29 og ABC 7.

Betjente fra Goldsboro Police Department i delstaten North Carolina rykkede natten til lørdag omkring klokken 1 ud til en anmeldelse om skud i et beboelsesområde.

Da de ankom til stedet, fandt de en 73-årig kvinde – Linda Ellis – ligge såret af skud.

Et andet sted, i nærheden af et lyskryds, fandt man en ung mand – Khalil Herring på 19 år – ligge såret. Også af skud.

Begge blev i al hast kørt til hospitalet, hvor de modtog behandling. Den unge mand overlevede ikke.

Efterhånden som politiet har undersøgt sagen, er det kommet frem, at to maskerede mænd den nat havde trængt ind i Linda Ellis' hjem og forlagte at få penge. Derefter havde de skudt hende i benet.

Mens alt det skete, var også Lindas 12-årige barnebarn til stede i lejligheden. Og han valgte ifølge ABC 7 selv at affyre skud mod røverne som selvforsvar.

Skuddene fik de to røvere til at flygte fra stedet – og den efterfølgende efterforskning var vist, at den 19-årige mand, der blev fundet såret og senere afgik ved døden, sandsynligvis var en af de to maskerede røvere.

Den 12-årige dreng menes derfor at have ramt ham med sine skud.

Til ABC 7 fortæller Randolph Bunn – der er den 12-åriges grandonkel – at han også var til stede i lejligheden, da det hele skete.

Han forklarer, at han ikke ved, hvorfor røverne skød Linda Ellis. Da den 12-årige affyrede sin skud, var bedstemoderen lige blevet ramt:

»Han (gerningsmanden, red.) ville også have skudt ham. Han ville også have skudt mig. Han ville have dræbt os alle,« fortæller Randolph Bunn.

Ifølge mediet oplyser Goldsboro Police Department, at man ikke forventer at rejse sigtelse mod den 12-årige dreng, men at efterforskningen endnu er i gang.