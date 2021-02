Torsdag skete det endelig.

I 13 år har norske Viggo Kristiansen forsøgt at få genoptaget den sag, der i begyndelsen af det her årtusinde kostede ham en forvaringsdom.

Dengang blev to piger, 10-årige Lena Sløgedal Paulsen og otteårige Stine Sofie Sørstrønen, brutalt myrdet, og den dengang 19-årige Jan Helge Andersen erkendte i den efterfølgende retssag, at han var skyldig i voldtægt og drab.

Han hævdede dog samtidig, at hans ven siden barndommen, den to år ældre Viggo Kristiansen, havde deltaget aktivt og truet og tvunget ham til at begå de frygtelige forbrydelser. Derfor blev Viggo Kristiansen idømt 21 års forvaring.

Stine Sofie Sørstrøen (t.v.) og Lena Sløgedal Paulsen blev begge voldtaget og dræbt i år 2000 i Kristiansand i det sydlige Norge. Foto: Scanpix

Sagen er dog blevet diskuteret massivt i Norge lige siden, fordi Viggo Kristiansen altid har benægtet sin medvirken, og at der ingen tekniske beviser var, for at han var til stede.

Siden har Viggo Kristiansen, der stadig sidder i fængsel, forsøgt at få genoptaget sin sag, og det gik Genoptagelseskommission for Straffesager med til torsdag.

Det er en nyhed, der har vakt stor glæde hos hans bror og resten af familien, fortæller Dagbladet.

»Vi er frygteligt glade for, at kommissionen siger ja til at prøve sagen igen. Det er en enorm lettelse,« siger broren, Trond Kristiansen, og fortsætter:

»I går havde jeg et par minutter med ham i telefonen, og jeg skal snakke med ham igen søndag. Han er så nøgtern, som han hele tiden har været. Han er selvsagt meget glad og lettet.«

Viggo Kristiansen har under sin lange afsoning aldrig søgt om prøveløsladelse, da han mener, det indirekte vil være en form for indrømmelse af skyld fra hans side.

38-årige Jan Helge Andersen blev prøveløsladt i 2016. Han har afsonet sin straf.

Viggo Kristiansens kommende genoptagne sag er endnu ikke berammet ved retten.