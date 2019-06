Historien om en 17-årig hollandsk pige, der fik aktiv dødshjælp efter flere voldtægter, er gået verden rundt i den seneste uge. Nu viser det sig dog, at historien ikke er sand.

Pigen ved navn Noa Pothoven døde i en hospitalsseng i sidste uge. Hun led af depression, PTSD og anoreksi, fordi hun i tre uafhængige tilfælde var blevet voldtaget som barn.

Ifølge flere medier verden over lød historien, at den unge teenager døde som følge af aktiv dødshjælp, fordi hendes lidelser var ubærlige.

Dette er dog ikke korrekt, fortæller hendes forældre nu i en udtalelse. Det skriver CNN.

Ifølge det amerikanske medie tog Noa Pothoven som 16-årig kontakt til en klinik for at modtage aktiv dødshjælp, da hun følte, hun 'ikke havde noget at leve for'.

Klinikken afviste dog at hjælpe den unge hollænder med at dø.

Hollandske medier var de første til at skrive om Noa Pothovens død. De skrev, at hun døde i en hospitalsseng i sin families hjem i Anhem, fordi hun var stoppet med at spise og drikke.

På en eller anden måde begyndte internationale medier herefter - fejlagtigt - at skrive, at hun var død som følge af aktiv dødshjælp, og det har nu fået familien til at stå frem for at fortælle sandheden.

»Noa valgte ikke at spise og drikke mere. Vi vil gerne understrege, at dette var årsagen til hendes død. Hun døde i vores tilstedeværelse sidste søndag. Vi vil bede alle om at respektere vores privatliv, så vi kan sørge sammen som familie,« lyder det i udtalelsen fra familien.

Den pågældende klinik i Holland samt den hollandske sundhedsminister, Hugo de Jonge, har også afvist, at Noa Pothovens modtog aktiv dødshjælp.

»På trods af at internationale medier skriver det modsatte, så er der ikke nogen tvivl om, at der ikke har været brugt aktiv dødshjælp i dette tilfælde,« siger ministeren ifølge CNN.

Ifølge det amerikanske medie var det en journalist ved navn Naomi O'Leary fra Politico Europe, som var den første internationale journalist, der fandt ud af, at historien var såkaldt 'fake news'.

På det tidspunkt var historien dog delt på flere britiske medier, som angiveligt havde fået historien fra nyhedsbureauet Central European News (CEN), som er specialiseret i udenlandske tabloid-historier.

CEN har - ifølge CNN - tidligere været anklaget for at videregive upålidelig information. En anklage, som de selv afviser.

Michael Leidig, som står bag CEN, fortæller til CNN, at de udgav en ny historie, ligeså snart de blev klar over, at de havde beskrevet Noa Pothovens dødsfald forkert.

Hollandsk lovgivning har siden 2002 givet ret til aktiv dødshjælp, hvis ens lidelser er ubærlige og ikke ser ud til at have en ende. Personer helt ned til 12 år må modtage aktiv dødshjælp, hvis forældrene giver samtykke. For børn på 16 og 17 år lyder lovgivningen, at forældrene skal være bevidste om, at barnet ansøger om dødshjælp.

Historien om Noa Pothoven har fået debatten om aktiv dødshjælp til at gløde, og det har fået klinikken, som den hollandske teenager opsøgte, da hun var 16 år, til at stå frem.

»Der er en masse misforståelser omkring vores lovgivning, når det kommer til aktiv dødshjælp. Medierne får det til at lyde som om, at det er nemt at få aktiv dødshjælp i Holland, men det er ikke sandheden,« siger klinikkens talsperson, Dyck Bosscher.

Dyck Bosscher fortæller endvidere til CNN, at godkendelsesprocessen er meget lang og kompliceret - især når det kommer til psykiske lidelser, da disse er meget sværere at bevise end fysiske lidelser.

Noa Pothoven udtalte selv i december, at klinikken afviste hendes ansøgning, fordi hun var 'for ung til at dø', og hun først burde modtage mere behandling og vente på, at hendes hjerne var fuldt udviklet.