En tragisk hændelse har ramt USA.

En kvinde forsøgte søndag på normalvis at passere broen The Royal Park Bridge ved West Palm Beach i Florida, men her tog tingene en uventet drejning.

Det skriver NBC News.

For mens kvinden gik med sin cykel på broen, åbnede den sig op - ligesom det kendes fra broer, hvor eksempelvis skibstrafik skal under.

Og det betød, at kvinden nu var i store problemer, da vejen på broen nærmede sig en lodret position. Men kvinden gjorde alt, hvad der var i hendes magt.

»Kvinden prøvede at hægte sig fast,« siger talsmand for West Palm Beach Politi, Mike Jachles, ifølge mediet.

Den dramatiske hændelse udspillede sig om eftermiddagen, hvorfor flere folk var til stede og overværede situationen.

»Der var en person i nærheden, der prøvede at hjælpe hende,« siger Mike Jachles.

Men kvinden var desværre ikke mulig at redde.

»På tragisk vis faldt hun ned fra, hvad der svarer til femte eller sjette sals højde. Hun døde, da hun landede på betonen,« siger han.

Kvinden er ikke blevet identificeret. Det undersøges, hvordan ulykken kunne ske, selvom klokker og bomme har alarmeret, om at broen ville åbne.

Dertil kan talsmanden hos West Palm Beach politi fortælle, at ulykken skete til trods for, at der var en person til stede, som var ansvarlig for at styre broen og følge sikkerhedsprocedurerne.