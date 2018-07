Det er næsten ikke til at tro det, men syv af de 14 sorte næsehorn klarede ikke flytningen til et nyt hjem i det sydlige Kenya. Det indrømmer vildtforvaltningsofficerer nu.

Det er ikke lykkedes at få en kommentar til næsehornenes død fra Kenya Wildlife Service (KWS).

En veterinær forbereder de pile med søvnmiddel, som næsehornene får, inden de skal ud på en lang rejse. Foto: TONY KARUMBA Vis mere En veterinær forbereder de pile med søvnmiddel, som næsehornene får, inden de skal ud på en lang rejse. Foto: TONY KARUMBA

Men under forudsætning af at hans navn ikke nævnes, siger en mand: »Syv næsehorn er døde, men det er ikke lykkedes os at finde ud af hvorfor.« Det skriver channelnewsasia.

Personale fra Kenya Wildlife Service tjekker et kvindeligt sort næsehorn, der allerede er blevet bedøvet, inden flytningen fra Nairobi National Park i Kenya den 26 juni, 2018. Foto: Baz Ratner Vis mere Personale fra Kenya Wildlife Service tjekker et kvindeligt sort næsehorn, der allerede er blevet bedøvet, inden flytningen fra Nairobi National Park i Kenya den 26 juni, 2018. Foto: Baz Ratner

Relokationen af de udrydningstruede dyr betød, at de skulle sove under rejsen og vækkes, når de nåede frem.

Det en en proces, der indebærer en vis risiko, men at den skulle koste halvdelen livet, er højst usædvanligt.

KWS-personale i færd med at læse et bedøvet kvindelig, sort næsehorn ind i en transportboks. Foto: BAZ RATNER Vis mere KWS-personale i færd med at læse et bedøvet kvindelig, sort næsehorn ind i en transportboks. Foto: BAZ RATNER

De sorte næsehon blev flyttet fra Nairobi og Lake Nakuru til Tsavo East, i den sydlige del af landet, i forrige måned.

Den prominente kenyanske dyreforkæmper Paula Kahumbu siger, at embedsmændene må tage ansvar og forklare, hvad der gik galt.

»Næsehornene er døde, og vi bliver nødt til at sige det, mens det sker. Ikke en uge efter eller en måned efter. Noget må være gået galt, og vi skal vide, hvad det er,« siger hun.

Et mandligt, sort næsehorn blive vækket fra dens søvn. Foto: TONY KARUMBA Vis mere Et mandligt, sort næsehorn blive vækket fra dens søvn. Foto: TONY KARUMBA

Der er omkring 5.500 sorte, vilde næsehorn tilbage i verden, heraf 750 i Kenya.

Ifølge KWS blev ni næsehorn dræbt i Kenya sidste år, hvoraf de syv af dem, er de næsehorn, der ikke overlevede transporten.