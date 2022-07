Lyt til artiklen

Selvom landskabet ser idyllisk ud, så er der ikke plads til at begå fejl.

Men en eller anden fejl skete der hvert fald, da to mænd onsdag blev fundet døde i Buford Springs Cave nær Tampa i Florida. Det skriver Dagbladet.

En af dykkerne blev fundet omkring 40 meter under overfladen, mens den anden flød i vandoverfladen.

Det var tre unge mennesker på henholdsvis 15 og 17 år, der alarmerede politiet, da de spottede den ene dykker i vandoverfladen.

Først troede de unge, at han lå der for at lede efter den anden dykker, men da de opdagede, at der ikke kom luftbobler, sprang de straks i vandet for at tjekke hans tilstand.

Da drengene nærmede sig dykkeren, bemærkede de hurtigt, at han var bevidstløs. De forsøgte at tage ham i land, men det var for tungt, og de måtte derfor tilkalde hjælp.

Begge dykkere blev erklæret døde på stedet.

Men hvordan kunne det gå så galt?

Dykkerne havde ifølge de unge været i vandet af flere omgange. Inden sidste tur skulle dykkerne have diskuteret, om de havde ilt nok til at gennemføre den næste runde.

En af mændene havde mistanke om, at han havde haft en utæthed i tanken, sidste gang de var i vandet, men de tog alligevel chancen.

Om det var en udstyrsfejl eller menneskelig fejl, efterforskes derfor i øjeblik.

Dykkerne er blevet identificeret som to mænd i 50'erne og 60'erne. Familierne er blevet informeret om dødsfaldene.