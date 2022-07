Lyt til artiklen

To alligatorer er denne weekend blevet fjernet fra en golfbane i Englewood i Florida, USA.

Det sker efter, at de angreb og muligvis dræbte en ældre kvinde, som faldt i golfbanens dam.

Det skriver Sky News.

Kvinden faldt i vandet, og vidner fortæller, at hun kæmpede med at holde sig oven vande, da de to alligatorer tog hende.

Hun blev erklæret død på stedet, men den endelig dødsårsag er endnu ikke fastslået.

Ikke desto mindre er de to alligatorer altså nu fjernet.

Floridas forening for bevarelse af fisk og dyreliv fortæller, at alligatorerne bliver mere aktive i takt med, at temperaturerne stiger.

Det er da heller ikke engang en måned siden, at en anden borger i Florida mistede livet i en situation, hvor en alligator ligeledes var involveret.

Her var det en 47-årig mand, som gennemsøgte søen ved Taylor Park Disc Golf, selvom skilte gjorde opmærksom på, at man ikke måtte svømme i søen.

Han blev fundet død, og mistanken faldt straks på et angreb fra en alligator.

De to alligatorer var, ifølge Englewood Sun, henholdsvis 275 centimer og 213 centimeter. Der er ikke planer om at fjerne flere alligatorer fra området.