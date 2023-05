Samantha Miller havde netop sagt ja til sin udkårne, Aric. Men deres ægteskab sluttede på ulykkelig og tragisk vis.

Parret blev ramt af en bil, da de kom kørende i en golfvogn, som var klistret til med 'Just married'-skilte og dåser i snor.

Det skriver CNN.

Samantha Miller blev behandlet på stedet, men afgik kort efter ved døden. I alt var de fire personer i golfvognen. De tre andre kom alvorligt til skade, herunder Aric, som er i kritisk tilstand efter en operation i hjernen.

Den tragiske hændelse skete fredag i Folly Beach, South Carolina, USA.

Politiet har anholdt en 25-årig kvinde og sigtet hende for hensynsløst drab. Ifølge politiet var den 25-årige kvinde påvirket under kørslen, hvorfor hun også er sigtet for spirituskørsel.

Arics mor, Annette, har efterfølgende startet en indsamling, der skal gå til Samanthas begravelse og efterfølgende omkostninger for Arics genoptræning og udgifter til medicin, skriver hun.

I skrivende stund har indsamlingen nået 387.000 dollar.

»Jeg fik udleveret Arics vielsesring i en plastikpose, fem timer efter Sam havde placeret den på hans finger, og de læste hinandens deres løfter. Aric har mistet sit livs kærlighed,« skriver hun blandt til indsamlingen.

CNN skriver afslutningsvis, at golfvogne må køre på veje i South Carolina, hvor fartgrænsen ikke er højere end 56 kilometer i timen. Det var på sådan en strækning, at parret kørte, hvorfor deres kørsel var lovlig.