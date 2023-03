Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Det er godt to uger siden, at en båd fyldt med flygtninge forliste i Middelhavet på vej mod Italien, men tragedien vokser fortsat.

Mindst 74 mennesker, heraf over halvdelen børn og mindreårige, mistede livet i katastrofen, og man savner fortsat omkring 30 personer. Det skriver CNN.

Ligene af små børn fortsætter med at skylle op på strande i Italien.

Senest lørdag morgen, hvor liget af en pige på fem eller seks år blev fundet og dermed bragte det foreløbige dødstal efter skibstragedien ud for landsbyen Cutro op på 74.

Iblandt de bekræftede ofre er den 29-årige Shahida Raza, som spillede på det pakistanske landshold i fodbold og hockey. Hun søgte væk i håb om at sikre en bedre fremtid for sin handicappede treårige søn, siger en ven ifølge CNN. Sønnen var ikke ombord på skibet.

Kister på stribe i Palasport i Crotone, Italien, 28. februar. Foto: REMO CASILLI Vis mere Kister på stribe i Palasport i Crotone, Italien, 28. februar. Foto: REMO CASILLI

I første omgang tildelte de italienske redningsmyndigheder de fundne dødsofre koder.

En kvinde fik tildelt koden KR16D45, og det er der en forklaring på.

KR: Fordi hun blev fundet i nærheden af Crotone

16: Fordi kvinden var det 16. offer, man fandt.

D: Står for kvinde (donna)

45: Hendes umiddelbart anslåede alder.

Det viste sig at være Abiden Jafari fra Afghanistan. Hun var en 28-årig kvinderettighedsaktivist, som var blevet truet af Taliban-styret og formentlig derfor havde valgt at flygte.

Et stykke af båden og et stykke tøj fra forliset ved Steccato di Cutro nær Crotone, Italien, 28. februar 2023. Foto: REMO CASILLI Vis mere Et stykke af båden og et stykke tøj fra forliset ved Steccato di Cutro nær Crotone, Italien, 28. februar 2023. Foto: REMO CASILLI

Men trods katastrofen for to uger siden fortsætter flygtninge- og migrantstrømmen. I denne weekend blev flere end 1.000 personer bragt i land i det sydlige Italien efter redningsaktioner af tre både, der havde problemer med bølgerne.

Et fartøj fra kystvagten bragte således 584 mennesker i land ved Reggio Calabria, mens et andet eskorterede en overfyldt fiskerbåd med 487 migranter i land i havnen i Crotone, tæt på det sted, hvor forliset med de foreløbigt 74 dødsofre fandt sted.

Ifølge Reuters er flere end 4.000 mennesker nået frem til Italien siden i onsdags, og man anslår, at der er ankommet i alt 17.000 migranter med bål i Italien siden årsskiftet.

I samme periode i 2022 var det tal omkring 6.000.