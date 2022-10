Lyt til artiklen

12 mennesker blev dræbt, da uidentificerede gerningsmænd trådte ind på en bar og åbnede ild.

Tragedien fandt sted i den centrale del af den mexicanske by Irapuato lørdag aften, rapporterer blandt andre CNN.

Og det er det andet masseskyderi i staten Guanajuato inden for en måned.

Seks af ofrene var mænd og seks kvinder, bekræfter myndighederne.

Endnu har man ikke offentliggjort identiteterne på de 12 dræbte eller på antallet af formodede gerningsmænd, men der er igangsat en eftersøgning.

Foto: Mario Armas/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Mario Armas/AFP/Ritzau Scanpix

Guanajuato har, ifølge Reuters, i de senere år været plaget af krig mellem rivaliserende narkobander.

Samtidig er staten hjem for adskillige af verdens største bilproducenter, hvorfor området er attraktivt også for narkorelateret kriminalitet. Den har nemlig et udbygget vej- og tognet, som fører direkte til den amerikanske grænse.

Seneste masseskyderi i staten fandt sted 21. september i byen Tarimoro, som ligger små 100 kilometer sydøst for Irapuato. Ved den lejlighed blev 10 mennesker dræbt, da de blev skudt ned på en bar.