14-årige Scout Scaravilli og hendes 12-årige lillesøster Chaney mistede søndag aften livet i en tragisk ulykke, mens de slappede af i en hængekøje i familiens baghave i Cleveland Heights, Ohio i USA.

Hængekøjen var nemlig spændt op mellem et træ og en murstensvæg, men pludselig brød den cirka 500 kilo tunge væg sammen og begravede de to unge piger i mursten.

Det skriver en række amerikanske medier herunder Fox 8 News og New York Post.

Politichef Annette Mecklenburg har efterfølgende forklaret til FOX 8, at pigernes far forsøgte at grave dem fri, men ikke var i stand til det, før politiet ankom til stedet.

Efterfølgende blev pigerne kørt til det nærmeste hospital, inden de få timer senere begge blev erklæret døde.

Søstrene var begge elever på Hathaway Brown School i Shaker Heights, hvor Scout gik i ottende klasse, mens Chasey gik i sjette klasse.

Den lokale tv-station WKYC har efter den tragiske ulykke fået et par ord fra pigernes far, JJ Scaravilli:

»Hele familien er i dyb sorg. Det var nogle vidunderlige børn. Nogle smukke sjæle.«

Pigernes nabo Geraldo Rivera, der er journalist, har også kommenteret på den forfærdelige ulykke:

'I dette mærkelige år har vores naboers døtre, Scout på 14 år og Chaney på 12 år netop bestået deres års-eksamener virtuelt. De var derfor hjemme og hyggede sig i deres foretrukne hængekøje. Men så væltede en gammel murstensvæg pludselig ned over dem, da den kollapsede. Faren JJ begyndte at fjerne de mange mursten. Han fik også hurtigt hjælp af de betjente, der nåede frem til ulykkesstedet. Begge piger døde senere på hospitalet.'