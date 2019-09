Et festligt og spektakulært show endte lørdag nat i en tragedie i den spanske by Las Berlanas, da en danser fra gruppen The Super Hollywood Orchestra blev livsfarligt kvæstet under et show.

Den 30-årige Joana Sainz stod på scenen sammen med resten af gruppen, da et fyrværkeri på scenen svigtede.

Hun blev ramt i maven af dele af det defekte fyrværkeri, og selv om hun blev hastet på hospitalet, stod hendes liv ikke til at redde.

»Ingen kan forklare det. Vi har lavet det samme show i fem år,« siger gruppens manager, Isidoro López, til det lokale nyhedsbureau, Avila Red.

Han fortæller, at fyrværkeriet er en slags stjernekastere, som varer 15 til 20 sekunder. Meningen er, at de skal gøre det hele 'lidt mere festligt'.

Men lørdag nat lidt før klokken to gik et eller andet fuldstændig galt, og showet forvandlede sig til et blodigt kaos.

En video fra showet viser omkring ni dansere på scenen, da to store fontæner går i gang i hver sin side. Pludselig eksploderer den ene af dem, og Joana Sainz faldt om på gulvet.

Gruppens manager siger til den lokale avis El Norte de Castilla, at producenten måske har fyldt det forkerte materiale i fyrværkeriet, og at det var det, der fik den til at eksplodere.