To brødre måtte se deres søster for øjnene af dem, da en sand tragedie udspillede sig i nærheden af landsbyen Lemoambo i Indonesien.

Den kun niårige pige var med sin brødre ude at fiske, da en krokodille pludselig gik til angreb.

Selvom de to drenge forsøgte at hente hjælp, stod det lille liv ikke til at redde, skriver The Sun.

Pigens lig blev fundet en kilometer fra stedet, hvor dyret gik til angreb.

Den lokale politiinspektør fortæller, at pigen blev angrebet med bid fra krokodillen indtil hun til sidst druknede.

Pigen skal ifølge mediet bisættes torsdag i sin hjemby.

Desi, som pigen kaldes er ikke det eneste barn, der er blevet angrebet af krokodiller i år.

I Australien blev en 9-årig dreng i weekenden ligeledes angrebet af en krokodille.

Kort efter blev den lille fyr fløjet til hospitalet Royal Darwin Hospital, hvor han blev behandlet.

Angrebet skete i Kakadu National Park, hvor drengen var ude at svømme.

Drengen skal være hårdt såret, men er i stabil tilstand ifølge Mirror.