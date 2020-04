En mor og hendes to døtre er blevet fundet dræbt i den lille by Vogtareuth i det sydlige Tyskland.

Det skriver flere medier, heriblandt Bild og lokalmediet Rosenheim24.de.

De tre blev fundet døde i et hus efter, politiet fredag morgen omkring 04.40 fik en anmeldelse.

En talsmand fra politiet fortæller til Bild, at der er tale om en 'familietragedie', hvor den afdøde mor er mistænkt for at stå bag drabene på sine døtre og efterfølgende har taget sit eget liv.

Det er siden hen blevet bekræftet, at det er teorien, politiet undersøger netop nu.

Faderen i familien modtager krisehjælp.

Ifølge Rosenheim24.de er det bekræftet, at den afdøde mor arbejdede som politibetjent. Ifølge Bild er også faderen i familien betjent.

Borgmesteren i Vogtareuth, Rudolf Leitmannstetter udtaler ifølge Bild, at han er chokoret over tragedien i byen.

Byen har lidt over 3.000 indbyggere, og borgmesterne betegner det som et sted, hvor alle kender alle.

Fredag formiddag er politiet fortsat igang med at samle bevismateriale på gerningsstedet.

Endnu er der intet meldt ud om et muligt motiv bag drabene.

Ej heller har poltiiet kunnet informere om, hvem er har stået bag opkaldet til alarmcentralet.