En kædereaktion af voldsomme ulykker med omkring 50 biler involveret kostede torsdag morgen mindst seks mennesker livet i Missouri i USA.

Kollisionerne skete både nord- og sydgående på Interstate 57 omkring klokken otte om morgenen og skyldtes en tyk tåge over Charleston-området, som ligger et par hundrede kilometer syd for St. Louis.

»Da vi modtog anmeldelsen omkring klokken otte, og vi nærmede os motorvejen, var der meget tyk tåge. Sigtbarheden var under 50 fod (cirka 15 meter, red.). Og trafikken var allerede gået i stå, men vi havde mange, mange ulykker på begge sider af motorvejen, siger Robert Hearnes, som er ansvarlig for den offentlige sikkerhed i Charleston, til mediet kfvs12.com.

Situationen blev forværret af, at nogle af bilerne efterfølgende var brudt i brand.

Overfor Associated Press bekræftede retsmediciner Terry Parker i første omgang fem dødsofre, og senere torsdag aften føjede myndighederne så endnu et dødsoffer til listen.

Et mobilt lighus er blevet oprettet ved en lokal bedemand i Charleston, og myndighederne var torsdag i gang med at underrette de pårørende til de ofre, som var identificeret.

Man har ikke overblik over, hvor mange mennesker, der er kommet til skade i forbindelse med de voldsomme ulykker.

Associated Press fortæller samtidig, at motorvejen efterfølgende var lukket på en strækning på omkring 40 kilometer langt ud på aftenen torsdag lokal tid.