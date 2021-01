Moderen blev fundet død i sin seng i soveværelset på 1. sal.

Sønnen sad død i en lænestol i husets stueetage.

Begge viste sig at være ramt af corona, men ingen af dem nåede at slå alarm om deres alvorlige sygdom.

Sådan beskriver det tyske medie Bild en af de mere usædvanlige tragedier i coronaens kølvand.

Foreløbig har den smitsomme virus kostet 51.870 døde i Tyskland, men dødsfaldet med mor og søn samtidigt påkalder sig alligevel ekstraordinær opmærksomhed.

Retsmedicinske undersøgelser af de to lig har fastslået, at begge døde af corona. Ifølge myndighederne er der hverken tegn på forbrydelse, selvmord eller en form for ulykke.

Det var bekymrede venner af familien, der 1. juledag bad naboerne tjekke, om der var noget galt hos den 54-årige søn og hans 76-årige mor i den lille landsby Muckenreuth nordøst for Nürnberg.

Naboerne havde heller ikke set dem i et stykke tid, men da lyset i det kvidkalkede hus blev tændt hver aften, gik de ud fra, at alt var i skønneste orden.

Men lysene viste sig at være blevet tændt automatisk med lysure, når skumringen faldt på, og da en nabo nærmede sig huset med en lommelygte, ventede der et chok.

I lænestolen i stueetagen sad sønnen livløs, og kort efter kunne tilkaldte politifolk bryde hoveddøren op og finde de to beboere umiskendeligt døde.

Sønnen sad med en avis hos sig, og sammen med undersøgelser af husets skraldespande og brevkasse tyder det ifølge politiet på, at mor og søn havde været corona-døde i omkring 10 dage, inden de blev fundet.

Sønnens arbejdsplads hos den statslige byggemyndighed i området savnede ham heller ikke – han arbejdede som så mange andre for tiden normalt hjemmefra.

Og hverken mor eller søn har tilsyneladende forsøgt at tilkalde lægehjælp. Moderen var flyttet ind hos sin søn for et par år siden, efter at hun var blevet enke.

En ven af hende siger til Bild, at der nu ikke er nogle nære slægtninge til at overtage huset. Vennens kone var en af de sidste, der talte med den nu døde enke, som sluttede af med at sige.

»Når corona er forbi, så laver vi noget sammen.«