Flekkefjord er med sine smukke kyststrækninger et populært turistmål i Norge.

Nu er området imidlertid blevet ramt af en tragedie.

En mand og en kvinde i 20erne faldt tidlig søndag aften i vandet i ved den sydnorske by. Kvinden er nu blevet bjærget, men hendes liv stod ikke til at redde, skriver flere norske medier, herunder VG og norsk TV 2.

Hun blev fløjet til sygehuset i Haukeland. Klokken 02.16 natten til mandag kunne politiet meddele, at kvinden var afgået ved døden.

Til norsk TV 2 fortæller operationsleder Øyvind Hægeland, at det var et kærestepar, som af endnu uvisse årsager faldt i vandet.

Trods en storstilet redningsoperation er manden fortsat savnet.

Der har både været indsat redningsskibe, brandslukningsskibe, dykkere, en redningshelikopter og droner i eftersøgningen, som fortsætter mandag morgen.

Ifølge Øyvind Hægeland er chancen for, at den savnede mand findes i live, nu desværre ret lille.

Politiet ved, at det unge kærestepar faldt i vandet fra land – og ikke fra en båd – men derudover er omstændighederne bag dødslykken stadig uvisse.

Der er tale om et udenlandsk kærestepar, som er bosat i Norge.

Idet der er tale om et fjeld med bratte fald, også under havets overflade, er det et vanskeligt område at gennemføre en eftersøgning i.

De pårørende til den afdøde kvinde er underrettet.