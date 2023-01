Lyt til artiklen

Norge er i chok over nyheden om en dobbelt tragedie.

Mina Alexandra og Mille Andrea Hjalmarsen, et tvillingepar på 16 år, var meldt savnede, men blev søndag fundet døde af en mulig narkotikaoverdosis.

Det er norske Dagbladet, som erfarer, at de to teenagepiger var meldt savnet fra en institution i nærheden af Spydeberg, som ligger syd for Oslo.

Norsk politi rykkede sammen med ambulancer og en lægebil søndag ud til en adresse, hvor man fandt de to piger i livløs tilstand.

Det lykkedes ikke at redde pigerne med livgivende førstehjælp.

Senere søndag offentliggjorde politiet navnene på de to piger, og man har samtidig oplyst, at man har sigtet en mand i 20erne for uagtsomt drab. Dagbladet afslører mandag eftermiddag, at manden tidligere er dømt for grov vold i 2020.

Manden menes ikke at have haft tidligere kontakt med pigerne. Han fremstilles mandag eftermiddag i forhør med henblik på varetægtsfængsling.

Derudover er en anden ung mand sigtet for at have solgt narkotika til de to piger.

»Hele lokalsamfundet, og også vi som lokalt politi, er stærkt præget af dødsfaldene. Vores dybeste medfølelse går til de pårørende og pigernes venner og bekendte,« siger politichef ved Indre Østfold politistation Olav Unnestad i en meddelelse.

»Vi er optaget af, at Indre Østfold skal være en god kommune at bo og vokse op i, og vi vil sammen med kommunen fortsætte vores forebyggende arbejde for at gøre vort bedste til at sikre, at tragiske hændelser som denne ikke sker igen,« siger Olav Unnestad desuden.