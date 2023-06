Et proppet friluftsbad i Malmø var torsdag vidne til en forfærdelig ulykke.

Her mistede en lille dreng livet, efter han faldt i det store bassin ved friluftsbadet Segevångsbadet.

Politiet og redningsmandskab fik meldingen om en drukneulykke klokken 15.44 og var hurtigt på stedet.

Drengen blev kørt med politieskorte til sygehuset, men omkring klokken 18.00 bekræftede svensk politi, at den lille dreng er afgået ved døden.

Det skriver Sydsvenskan.

Malmø politi har ikke sat præcis alder på den afdøde, men de oplyser, at han er 'under fem år gammel'.

Politiet efterforsker hændelsen som et uagtsomt maddrab. Foto: Johan Nilsson/TT/Ritzau Scanpix

Politiet i Malmø forsøger nu at finde ud af, hvordan det kunne gå så galt. Man har ingen mistanke om, at der ligger en bevidst kriminel handling bag den tragiske ulykke, men man efterforsker hændelsen som et uagtsomt manddrab.

»Det er vores ansvar at finde ud af, hvad der er sket. Og her kunne der være tale om, at nogen har svigtet deres ansvar,« siger talsmand for Malmøs politi Rickard Lundqvist til Sydsvenskan.

De pårørende er underrettet.