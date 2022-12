Lyt til artiklen

Fredag morgen er Frankrig blevet ramt af en frygtelig tragedie.

Her brød en brand ud i en beboelsesejendom nær storbyen Lyon – med fatale følger.

Ti personer er omkommet. Herunder fem børn.

Det oplyser de lokale myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters.

»Den foreløbige oplysninger ryster mig i min grundvold,« skriver den franske boligminister Olivier Klein på Twitter.

Un violent incendie s’est déclaré cette nuit à Vaulx-en-Velin. Le bilan provisoire fait froid dans le dos.

Je me suis entretenu avec @HeleneGeoffroy pour l’assurer du soutien de l’Etat.

Je me rends sur place dès ce matin pour être aux côtés des habitants, des élus et des secours. pic.twitter.com/7tVPF8t5tZ — Olivier Klein (@OlivierKlein93) December 16, 2022

Branden opstod i en syvetagers beboelsesejendom i Lyon-forstaden Vaulx-en-Velin.

Omkring 180 brandfolk har fredag morgen kæmpet med at få slukket branden, hvilket nu er sket.

Brandårsagen er endnu ukendt.