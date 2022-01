Fredag blev feriefreden brudt på et luksushotel i Mexico ud til det Caribiske Hav.

Her udviklede et skænderi sig således så voldsomt, at det endte med døden til følge.

To canadiske gæster blev dræbt af skud, mens en tredje er såret.

Det skriver blandt andre Reuters og BBC.

Gerningsmanden er endnu ikke blevet fanget efter episoden, der skete på Hotel Xcaret i feriebyen Playa del Carmen 70 kilometer syd for Cancún.

Ifølge mexicanske myndigheder havde de canadiske statsborgere, der har mistet livet, begge en plettet straffeattest, men om det har nogen relation til hændelsen, undersøger de fortsat.

Chefen for politiet i regionen Quintana Roo, Lucio Hernández Gutiérrez, deler fotos af gerningsmanden på Twitter.

»Det her er gæsten, som skød og forårsagede de skader, der førte til, at den ene af dem døde (den anden døde efterfølgende, red.). Myndighederne arbejder hårdt for at fange ham, og alle informationer, der kan hjælpe med at anholde ham, modtages med kyshånd,« skriver han.

Ifølge Reuters forklarer han videre, at gerningsmanden menes at have en »lang« historik med kriminalitet.

I en udtalelse skriver hotellet, at de hjælper de gæster, der er blevet påvirket:

»Vi beklager meget den episode, der udspillede sig på Hotel Xcaret i eftermiddags.«

Der har været flere tilfælde af skyderier i turistområder i Riviera Maya-regionen de seneste måneder. I november blev to formodede pushere dræbt på en turiststrand i Cancún, hvor fire amerikanske turister blev ramt i angrebet, en rivaliserende bande menes at stå bag. Og i oktober blev to turister dræbt, da de blev fanget i en skududveksling mellem to bander i turistbyen Tulum.