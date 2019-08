Politiet i Anguilla har meddelt, at de ikke kan garantere en amerikaners sikkerhed, når han i denne måned skal for retten i den lille caribiske ø-stat.

Retssagen vækker store følelser i det lille ø-samfund. For udover vold og død, kommer den uværgeligt også til at handle om skellet mellem rig og fattig - og forskellen mellem sort og hvid.

Den caribiske ø har 20.000 indbyggere, og langt de flestes hovedindtægt kommer fra de rige turister, der hvert år besøger øen. Familien Hapgood fra Connecticut i USA var et eksempel.

I april måned rejste familien, der består af mor, far og tre børn, på ferie på paradisøen, der er en del af De Små Antiller. De indlogerede sig på hotellet Malliouhana Resort og havde efter sigende en dejlig ferie. Det skriver news.com.

Den 44-årige familiefar siger han handlede i selvforsvar. Foto: Privatfoto

Det vil sige, at det havde de - lige indtil den lokale Kenny Mitchel, der var handyman på hotellet, den 13. april dukkede op på familien Hapgoods værelse for at reparere en ødelagt håndvask.

Hvad der derefter skete, er svært at fastslå. Kun to mænd ved det - den ene af dem er død.

Hvad man med sikkerhed ved er:

At den ansatte 27 årige Kenny Mitchel, der er enlig far til en lille pige, er død.

At den 44-årige amerikanske investeringsrådgiver Gavin Scott Hapgood er tiltalt for manddrab.

Selv siger Hapgood, at han er uskyldig og handlede i selvforsvar. Ifølge ham havde familien ikke bedt om assistance fra Kenny Mitchel, og de blev derfor overraskede, da han pludselig stod udenfor døren i sin hoteluniform.

Den dræbte var enlig far til en lille pige. Foto: Privatfoto

Hapgood siger, at Mitchel trak en kniv og bad familiefaderen om at aflevere sine egne og sine børns penge. Og at han derfor måtte forsvare sig.

Det første vidne, der kom til, har forklaret, at han så Hapgood sidde overskrævs på Mitchel, mens han med den ene arm holdt hans nakke og ansigt fast. Derefter opdagede han blodstænk på gulvet og en lommekniv.

Mitchel vil aldrig få chancen for at beskrive sin version af sagen, for han var bevidstløs, da han blev kørt til hospitalet, og døde kort efter af sine kvæstelser.

Men efterfølgende har det ikke skortet på tilkendegivelser fra lokalsamfundet om, hvor usandsynligt det er, at han ville angribe amerikaneren.

Kenny Mitchel blev dræbt af en amerikansk familiefar. Amerikaneren siger, han handlede i selvforsvar, men Mitchels venner og familie tror han ikke. Foto: Privatfoto

Ifølge den afdødes bror er der noget i sagen, der ‘ikke passer sammen’.

26-årige Kimon Mitchel siger, at hans bror aldrig ville risikere sit gode job på hotellet - ligesom han aldrig ville røve en gæst iført sin hoteluniform - med navneskilt.

Retssagen begynder om kort tid. Gavin Scott Hapgood har lovet, at han vil vende tilbage til øen inden da.

Men det lokale politi har advaret ham om, at de ikke kan garantere for hans sikkerhed.

For lokalbefolkningen er rasende. Blandt andet over, at amerikaneren, selvom han var sigtet for drab, fik lov at rejse hjem, mens sagen blev undersøgt.

Selvom dommeren så sent som dagen før havde afvist, at løslade Gavin Scott Hapgood mod kaution, fik han lov at rejse efter at have betalt 110.000 dollar.

Det er én af grundene til, at Kenny Mitchels død har sat gang i store følelser blandt Anguillas borgere.

Sagen handler ikke bare om skyld og uskyld, den er også et spørgsmål om klasse og de særlige privilegier, som turister kan opnå på en destination, der er afhængig af deres penge.