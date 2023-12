En 63-årig belgisk kvinde mistede på tragisk vis livet, da hun torsdag blev ramt af et juletræ.

Juletræet vejede næsten fem ton og væltede på grund af det voldsomme stormvejr.

Det skriver det belgiske medie HLN.

Episoden skete omkring klokken 19 torsdag aften på et julemarkedet i byen Oudenaarde i Østflandern.

Beelden tonen hoe kerstboom op de markt in Oudenaarde omverwaait: vrouw gereanimeerd, twee anderen gewond

Tre personer endte under træet, da det væltede, men den 63-årige var den hårdest kvæstede.

Hun blev genoplivet på stedet, men døde efterfølgende på hospitalet.

Et vidne på stedet fortæller til HLN, hvordan han var med til at hjælpe de tilskadekomne.

»Der kom et vindstød, og pludselig væltede træet. Folk tog straks affære. En sygeplejerske, der var til stede, koordinerede alt, mens de ventede på beredskabet,« siger han og tilføjer:

Kerstboom in Oudenaarde valt om: drie gewonden, één persoon zwaargewond naar ziekenhuis

»Jeg og et par andre skubbede toppen af ​​træet op, mens andre kravlede ind under træet for at få de tre kvinder ud.«

Julemarkedet blev efterfølgende lukket.

En efterforskning skal nu fastslå, hvad årsagen til ulykken præcis var.

Det er nemlig kommet frem, at der allerede i slutningen af november var problemer med, at det 20 meter høje træ stod skævt.