I branchen spørger man sig selv, hvad der dog er galt, efter endnu en kendt kok, Justin Bull, er fundet død. Han blev bare 46 år.

Som flere andre profilerede navne i kokkefaget døde han i en alt for ung alder. Dødsfaldet er ifølge politiet sket under 'ikkemistænkelige omstændigheder', skriver det australske medie News.

Justin Bull har arbejdet for blandt andet for den Oscar-vindende australske skuespiller Russell Crowe og for den nienderigeste mand i Australien, kasinoejeren James Packer.

Den dygtige og vellidte kok blev fundet død fredag morgen i sin café, Huxton's, der ligger i Sydney-forstaden Bronte, ifølge Daily Mail.

Justin Bull har stået i køkkenet for skuespiller Russell Crowe.

Nyheden om Justin Bulls død medførte straks en lang række sørgende reaktioner på sociale medier. Eksempelvis lod tv-værten David Campbell forstå, at han har mistet sin 'bedste ven'.

»Jeg troede, vi skulle tale om vores børn, mens vi drak kaffe, når vi blev rigtig gamle. Jeg elsker dig, min bror,« skriver han.

Ifølge News er Justin Bull den fjerde offentligt kendte australske kok, der er død inden for to år. To af de øvrige tog deres eget liv, mens den tredje gik bort efter at have tabt kampen til sygdomme relateret til alkoholisme.

Problemerne begrænser sig dog ikke til Australien. I 2016 blev den franske kok Benoît Violier, der var ejer af den trestjernede Michelin-restaurant Restaurant de l'Hôtel de Ville fundet død. Han tog sit eget liv, inden han fyldte 45 år.

James Packer (tv.) har også nydt godt af madkunsten fra nu afdøde Justin Bull.

Og i juni blev verden ramt af nyheden om, at kokken og tv-personligheden Anthony Bourdain var fundet død på sit hotelværelse i Frankrig. Han havde taget sit eget liv i en alder af 61 år.

Ifølge News hænger de triste skæbner sammen med, at mange kokke arbejder under brutale vagtplaner med intenst pres, hvilket medfører social isolation uden for køkkenerne.

Kokken Simon Bryant fortæller, at arbejdspresset indimellem fører til psykiske problemer, der videre kan føre til eksempelvis afhængighed af alkohol.

»De fleste kokke er stolte af deres modstandsdygtighed, og de er virkelig stolte over, hvordan de håndterer presset, og trives med det. Det kan være en god ting, men det kan tippe over og gøre en ængstelig,« siger han.

Anthony Bourdain tog sit eget liv i 2018.