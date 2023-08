Direktøren for en amerikansk afdeling af stort britisk forlag er dræbt i en bådulykke ved Amalfikysten i Italien.

Det er den 45-årige Adrienne Vaughan fra forlaget Bloomsbury, som torsdag mistede livet efter en kollision mellem en speedbåd og et større sejlskib. Det skriver the Guardian.

Adrienne Vaughan var direktør for den amerikanske gren af forlaget. Hun var på ferie i Italien med sin mand og parrets to børn.

Her havde de lejet en ni meter lang speedbåd i landsbyen Nerano, syd for Napoli, og det var her, at at deres fartøj kolliderede med et 45 meter langt sejlskib, som havde 85 personer ombord til et bryllup.

Ifølge avisen faldt Adrienne Vaughan overbord i forbindelse med kollisionen.

Hun blev herefter dræbt, da hun blev ramt af bådens motorskrue. Hun var død, da redningstjenesten ankom.

På et pressemøde lørdag aften sagde Guiseppe Borrelli fra de italienske myndigheder, at bådføreren nu efterforskes for mord. Det oplyser flere internationale medier, herunder nyhedsbureauet AP.

Adrienne Vaughans mand kom også til skade, og han blev bragt til hospitalet sammen med de to børn, en dreng og en pige på henholdsvis otte og 12 år. Børnene kom ikke fysisk til skade i forbindelse med ulykken.

Den 30-årige skipper på parrets speedbåd pådrog sig en brækket hofte og brækkede ribben, skriver det italienske nyhedsbureau ANSA ifølge the Guardian.

Nyhedsbureauet fortæller desuden, at skipperen testede positiv for et ikke oplyst stof i en blodprøve.

Det står ikke klart, hvordan kollisionen opstod.

Men italienske myndigheder i Salerno har indledt en efterforskning af sagen, hvorfor vidner blev afhørt efter ulykken.

Adrienne Vaughan havde tidligere arbejdet hos Disney Books og Oxford University Press. Hun kom til Bloomsbury, som blandt andet udgiver Harry Potter-bøgerne, i 2020.

Hun beskrives af firmaets øverste ledelse som en 'leder med et blændende talent og en smittende passion, som havde et dybt engagement i forfattere og læsere'.