De ligger i kø ud for Tyrkiet.

En decideret trafikprop med store olietankere vokser sig større for hver dag.

Det sker efter, at de tyrkiske myndigheder i Ankara krævede, at forsikringsselskaberne skulle bevise, at skibene, der sejler gennem dets stræde, er fuldt forsikrede. Det skriver The Guardian.

Omkring 19 råolietankskibe ventede på at krydse tyrkiske farvande mandag og stoppede nær Bosporus- og Dardanellerne, som forbinder Ruslands Sortehavshavne med oversøiske markeder, rapporterede Financial Times.

Mediet skrev yderligere, at et tankskib havde ventet i seks dage.

EUs sanktioner mod russiske oliepriser trådte i kraft mandag efter anspændte forhandlinger i sidste uge.

Reglerne siger, at tankskibe, der transporterer russisk råolie, ikke må bære vestlig maritim forsikring, medmindre det sælges under G7-prisloftet på 60 dollar per tønde.

Loftet er blevet indført i et forsøg på at bremse Ruslands indtægter fra fossile brændstoffer og samtidig sikre, at olien fortsætter med at strømme – og den maritime forsikringsindustri, som er domineret af virksomheder i London, blev ikke beskadiget.

Russisk olie, der overføres via rørledninger, er ikke dækket af loftet.