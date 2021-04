Det strandede skib "Ever Given" forårsagede trafikkaos i Suezkanalen. Nu er alle de strandede skibe igennem.

Alle 422 skibe, der har været fanget i Suez-kanalen, er lørdag først på eftermiddagen sejlet igennem.

Det oplyser kanalens myndigheder i en udtalelse.

De hundredvis af skibe blev fanget i Suez-kanalen eller ved indsejlingen til den, da det enorme containerskib "Ever Given" satte sig fast på tværs af kanalen og blokerede trafikken i dagevis.

Skibet blev mandag trukket fri og kunne herefter sejle væk til et bassin langs kanalen, hvor det stadig ligger. Siden da har man forsøgt at afvikle den trafikprop, der opstod som følge af blokeringen.

Det 400 meter lange og 224.000 ton tunge containerskib "Ever Given", der er ejet af rederiet Evergreen, strandede tirsdag 23. marts efter at have mistet styreevnen som følge af kraftig vind og en støvstorm i området.

Efter flere forsøg på at få det fri lykkedes det omsider knap en uge senere.

Den menneskeskabte kanal forbinder Middelhavet og Det Røde Hav. Den er langt den hurtigste rute for søtransport mellem Asien og Europa.

Cirka 15 procent af verdens skibstrafik passerer gennem kanalen.

"Ever Given" var ifølge det britiske medie BBC på vej fra Kina til Rotterdam i Holland og sejlede nordpå, da det stødte på grund.

Rederigiganter som danske Mærsk og det tyske Hapag-Lloyd oplyste, mens kanalen var blokeret, at de overvejede at sejle rundt om Afrika.

Benytter et rederi den alternative rute rundt om sydspidsen af det afrikanske kontinent, skal der lægges mindst fem til seks dage oveni transporttiden.

/ritzau/Reuters