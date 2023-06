Hvordan finder man nye alternative ruter til 160.000 daglige trafikanter?

Det er svaret på det spørgsmål, som myndighederne nu bakser med efter søndagens kollaps af en motorvejsbro ved Philadelphia i det østlige USA.

»Jeg takker herren for, at ingen bilister, der befandt sig på I-95, kom til skade eller blev dræbt,« siger Pennsylvania-guvernør Josh Shapiro ifølge CNN.

For selvom billederne fra den stærkt trafikerede motorvej altså ser voldsomme ud, var der utroligt nok ingen tilskadekomne.

Røgsøjlen fra den brændende tankbil kunne ses langt væk. Foto: Amber Fox/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Røgsøjlen fra den brændende tankbil kunne ses langt væk. Foto: Amber Fox/AFP/Ritzau Scanpix

»Det var en brændende tankbil, der udløste katastrofen.

Billeder på sociale medier viser, hvordan biler på motorvejsbroen passerede få meter fra den tykke sorte røg øjeblikke inden sammenstyrtningen.

Bilisten Mark Fusetti var en af dem.

Han fortæller til CNN, hvordan det føltes som at køre ud over en kantsten, da han passerede motorvejsbroen, der allerede var ved at falde sammen.

Det gjorde ham forskrækket.

»Det gik op for mig, hvad der var sket, da jeg kiggede i bakspejlet. Jeg kunne se, at alle bilerne stoppede, og kort efter fandt jeg ud af, at vejen var kollapset,« siger Mark Fusetti.

Det var de nordgående vejbaner, der faldt sammen, men de sydgående spor må heller ikke benyttes på grund af de skader, der er opstået.

Reparationsarbejdet vurderes at ville tage 'flere måneder'.

Den kollapsede bro. Foto: Billy Kyle/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Den kollapsede bro. Foto: Billy Kyle/Reuters/Ritzau Scanpix

Den pågældende strækning af I-95, der totalt set strækker sig fra Miami i det sydlige Florida til Canadas grænse, er en af de travleste i USA.

»Millioner af mennesker i et af de tættest befolkede områder i USA vil blive påvirket på en eller anden måde,« som den lokale Philadelphia-politiker Brendan Doyle siger.

I en meddelelse fra Philadelphias katastrofeberedskab lyder det:

»Rejsende skal forvente forsinkelser og planlægge alternative rejseruter, især i forhold til deres daglige pendling.«

Det vides endnu ikke, om der er omkomne i den brændende lastbil, der blevet mast under motorvejsbroen.