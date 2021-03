Containerskibet "Ever Given" er på vej ud af Suez-kanalen, oplyser egyptiske myndigheder.

Trafikken i Suez-kanalen er på vej til at genåbne, siger den myndighed, der administrerer kanalen.

Containerskibet "Ever Given" er kommet fri og sejler med motorkraft, viser billeder på egyptisk tv. Her kan man se skibet ligge midt i kanalen.

Øjenvidner på stedet bekræfter, at skibet bevæger sig.

"Ever Given" har siddet fast i Suez-kanalen i næsten en uge og har blokeret for, at andre skibe kunne sejle igennem den vigtige fragtrute.

Over 300 skibe venter i øjeblikket på at kunne sejle gennem kanalen.

/ritzau/Reuters