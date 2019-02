Pedro Sanchez udskriver valg på et tidspunkt, hvor politiske spændinger tager til - blandt andet i Catalonien.

Spaniens socialistiske premierminister, Pedro Sanchez, meddeler fredag, at han udskriver valg til afholdelse den 28. april.

Sanchez meddeler beslutningen ved et tv-transmitteret pressemøde fredag formiddag - to dage efter at parlamentet nedstemte mindretalsregeringens udkast til en finanslov.

- I en situation, hvor jeg skal vælge mellem intet at gøre og fortsætte uden et budget eller bede om den spanske befolknings mening, vælger jeg det sidste, siger Sanchez.

- Spanien må gøre fremskridt og gå fremad med tolerance, respekt, selvbeherskelse og sund fornuft.

Sanchez fastslår, at han har bedt om at få parlamentet opløst.

- Jeg vil bede om, at der udskrives valg til afholdelse den 28. april.

Valget udskrives på et tidspunkt, hvor politiske spændinger tager til - blandt andet i forholdet mellem centralregeringen i Madrid og den separatistiske bevægelse i Catalonien.

