Præsident Lukasjenko, som mødes med store protester hjemme, skal mødes med Putin på et ukendt sted i Rusland.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, vil mandag mødes med Hvideruslands præsident, Aleksandr Lukasjenko, som hjemme presses hårdt af talstærke demonstrationer.

Det oplyser den russiske regering.

Det er endnu ikke bestemt, hvor i Rusland mødet skal finde sted.

Det er første gang, Lukasjenko besøger Rusland siden valget i Hviderusland i sidste måned.

Et valg hvor Lukasjenko hævdede at have vundet stort.

Det er et udfald, der i ugevis er blevet bestridt af hundredtusinder af demonstranter, som kræver ham fjernet.

Oppositionen siger, at dets kandidat, Svetlana Tikhanovskaja, vandt valget. Den officielle Valgkommission hævder dog, at hun kun fik 10 procent af stemmerne ved præsidentvalget. Lukasjenko derimod fik 80 procent.

Det har ført til de længste og mest omfattende protester mod Lukasjenko, der med hård hånd har ledet sit land i 26 år.

En talsmand for den russiske regering siger, at der ikke bliver noget pressemøde efter mødet mellem Putin og Lukasjenko.

/ritzau/AFP