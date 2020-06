Når man skal, så skal man. Også selvom Dronningen kan befinde sig lige ved siden af.

Det er tilsyneladende sådan, mange trængende i Storbritannien tænker i disse dage, hvor landets corona-nedlukning har medført, at en stor del af dets offentlige toiletter er lukket.

I hvert fald skriver CNN, at det er blevet et problem, at folk træder af på naturens vegne foran dronning Elizabeths skotske ferieslot, Balmoral Castle.

Ifølge det amerikanske medie har en række medarbejdere på slottet klaget over, at der bliver efterladt toiletpapir og lignende ude foran slottet, hvor den engelske dronning holder ferie flere gange om året.

Dronning Elizabeth. Foto: Toby Melville Vis mere Dronning Elizabeth. Foto: Toby Melville

En af medarbejderne er ligefrem strøget til tasterne for at gøre opmærksom på problemet.

'Jeg er skuffet over at se så meget papir på jorden i dag. Lige ved siden af stier og monumenter. Vær sød at huske, at der ikke er offentlige toiletter åbne i miles omkreds i øjeblikket,« skriver medarbejderen fra slottets offentlige Twitter-profil.

Han fortsætter:

'En del af problemet er, at vi oplever, at en masse af papiret ikke er biologisk nedbrydeligt. Derudover så vælger nogle folk at besørge lige ved siden af fyldte stier eller monumenter i stedet for at gå længere væk og på den måde undgå smitte.'

Disappointed to see so many wipes discarded on the Estate today. Next to paths and monuments. Please remember there are no public toilets open for miles around at the moment. pic.twitter.com/QRXixXWZRL — balmoralcastle.com (@Balmoral_Castle) June 27, 2020

Medarbejderen anerkender dog, at der kan være folk, som er så trængende, at de bliver nødt til at forrette deres nødtørft, når de går rundt på den royale grund, der er beliggende i Aberdeenshire, Skotland.

Til dem lyder rådet, som følger:

'Hvis I skal tisse, så gør det mindst 30 meter fra søer og vandløb. Hvis du skal af med afføring, så gør det så langt væk fra bygninger, stier, vandløb og dyr som muligt. Og begrav afføringen i et hul og dæk det til bagefter.'

Arealet omkring Balmoral Castle er på 20.000 hektar. Dronning Elizabeth og øvrige medlemmer af den royale familie bor normalt på slottet i flere uger om året, men Dronningen har dog brugt det meste af tiden under corona-nedlukningen på Windsor Castle nær London.