Da et af verdens meste berømte juletræ mandag ankom til Trafalgar Square i den britiske hovedstad, vakte det en del undren.

For flere mente, at det store, norske træ så lidt slattent ud.

Det skriver en række britiske medier – herunder The Telegraph, Sky News, The Standard og The Independent.

This year's Trafalgar Square Christmas Tree, now in its stand, with Nelson's column in the background. pic.twitter.com/SLx8lK5aAN — dan barker (@danbarker) December 4, 2023

Træet er en del af en langvarig tradition, hvor det norske folk hvert år siden 1947 har doneret til juletræ til London som en tak for Storbritanniens støtte til Norge under Anden Verdenskrig.

Juletræet, der har plads på Trafalgar Square, er normalt en norsk gran, der er omkring 20 meter højt og cirka har 50 til 60 år på bagen.

»Det udvælges med stor omhu fra skovene omkring Oslo flere måneder, endda år, i forvejen. De norske skovfogeder, som passer på det, beskriver det kærligt som 'skovens dronning',« lyder beskrivelsen af traditionen på hjemmesiden for borgmesteren i London.

Men spurgte man en række brugere på de sociale medier, så var der ikke meget 'skovens dronning' over det træ, der mandag ankom til storbyen.

For en del af juletræets grene så ud til at mangle, mens den samtidig så noget sammenfalden ud.

»Ok, indrøm det, hvem skiftede Trafalgar Square-juletræet ud med et fra Wish midt under rejsen?,« lød det ifølge The Telegraph fra en bruger med henvisning til den billige online-markedsplads Wish.

»Oh dear,« lød det fra en anden, da de første billeder af træet dukkede frem.

»Er det mig, eller ser det ret dødt ud,« lød det fra en tredje.

»Det er kun et halvt træ,« lød det ifølge The Independent fra en fjerde.

»Hvor er den anden halvdel?«

Juletræets udseende ændrede sig dog i løbet af dagen, da grene – som ifølge The Standard var blevet fjernet i Norge i forbindelse med dets lange rejse først til søs og siden på en lastbil – blev sat på træet igen.

This is the Trafalgar Square Christmas Tree before & after its settling & its "hair transplant" (they hammer extra branches into the gaps to even it out - an impressively symmetrical job).



The lighting ceremony is this Thursday at 5.30pm. pic.twitter.com/uOpad0KLm2 — dan barker (@danbarker) December 4, 2023

Ifølge The Telegraph var det trækirurger hyret af Greater London Authority, der trådte til for at udføre en såkaldt 'gren-transplantation', hvor sundere, grønne grene blev sat på plads på træet, så det fik mere fylde og et mere symmetrisk udseende igen.

På det sociale medie X – det tidligere Twitter – har den officielle profil for det store juletræ på Trafalgar Square også kommenteret situationen:

»Det ser ud til, at I var for tidligt ude – se på mig nu!,« skriver træet om sit fornyede udseende og tilføjer:

»Det handler heller ikke altid om det ydre, dette er en smuk tradition, som jeg håber vil fortsætte i mange år fremover.«

Juletræet vil stå opført frem til begyndelsen af januar.