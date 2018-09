Toyota tilbagekalder over en million af dets model Prius, en hybrid, der kører på benzin og elektricitet, og C-HR crossover-biler på det globale marked, på grund af en risiko for, at de bryder i brand.

554.000 af bilerne bliver tilbagekaldt i Japan og 192.000 i USA. I alt er der tale om 1,03 millioner køretøjer, opplyser Jean-Yves Jault fra firmaet ifølge The Straits Times.

Der er foreløbig blevet rapporteret et enkelt tilfælde af en Toyota, som udsendte røg, men ingen er kommet til skade, siger Jault onsdag.

Problemet kan opstå i ledningsbundtet fra motoren til kontrollen, der risikerer at blive slidt med tiden, på grund af vibrationer i bilen.

Dette foto fra den 8. december 2017 viser en Prius på Toyotas fabrik i Toyota City. Foto: Toshifumi KITAMURA

Det kan potentielt lede til en kortslutning og muligvis en brand, siger bilfirmaet.

Tilbagekaldelsen gælder samtlige versioner af den nuværende generation af Prius, og de C-HR biler der er lavet indtil maj måned i år.

Produktionen af den seneste model Prius begyndte i juni 2015 og C-HR'en fik debut i december 2016.

Tilbage i 2016, tilbagekaldte Toyota 2,87 millioner biler, inklusiv Prius, fordi benzintankene lækkede.