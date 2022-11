Lyt til artiklen

Søndag den 16. oktober klokken 02.30 om natten ringede den 21-årige svenske kvinde Tove til sin kæreste.

Hun havde været i byen, men ville bare lige sige, at hun var på vej hjem.

Men kæresten så aldrig Tove i live igen.

Efter den nat blev den 21-årige kvinde nemlig hovedpersonen i en grusom forsvindingssag, der har rystet vores svenske naboer.

Der er stadig meget, som offentligheden ikke ved, men klart står det, at Tove forsvandt den oktobersøndag, var væk i 17 dage og blev fundet dræbt i en skov i onsdags.

Og så er der to andre kvinder i sagen, der er særligt interessante.

De to kvinder og Tove skulle nemlig ifølge kilder have stødt ind i hinanden på natklubben Nöjet i svenske Vetlanda lørdag den 15. oktober om aftenen.

De kendte hinanden i forvejen, men på diskoteket var venskab blevet til fjendskab, og de tre var endt i et ophedet skænderi.

Efter skænderiet fortsatte aftenen som normalt, men ude foran Nöjet havde de tre kvinder mødtes igen og besluttet sig for at »snakke problemerne igennem«.

Det er angiveligt heromkring – altså klokken 02.30 – at Tove har kontaktet sin kæreste, men i virkeligheden tog de alle tre hjem til en af de andre kvinder.

Her har naboer en halv time senere – cirka klokken 03.00 – hørt kraftige bump komme fra kvindens lejlighed.

En af naboerne beskriver det som fire høje dunk, der lyder som en person, der ryger på gulvet.

De voldsomme lyde fik naboen til at undersøge sagen og banke på hos kvinden, men ingen åbnede.

Dagen efter havde Tove ikke givet livstegn fra sig, men heldigvis kunne flere festdeltagere fra Nöjet berette om, at de tre kvinder både skændtes på og forlod natklubben sammen.

Så allerede søndag den 16. oktober begyndte det svenske politi at efterforske de to kvinder, og kort efter blev de begge anholdt og sigtet for kidnapning.

Men Tove? Hende var der ingen spor efter.

Derfor begyndte der nu en omfattende og intensiv eftersøgning af 21-årige Tove.

De to mistænkte kvinders bevægelsesmønstre blev analyseret, og politiet fandt også relevant videoovervågning, men kvinden var ingen steder at finde.

Indtil i onsdags altså.

Her fandt politiet efter 17 dages massiv eftersøgning – med hjælp fra 2.000 privatpersoner – et lig i et skovområde sydøst for Vetlanda, og det viste sig hurtigt at være 21-årige Tove.

De to sigtede kvinder nægter stadig enhver indblanding i drabet, men ifølge politiet er mistanken blot blevet styrket, efter de har fundet liget og fået det obduceret.

Politiet har dog endnu ikke offentliggjort, hvordan den 21-årige kvinde er blevet dræbt.

Tove er blot et navn, som de svenske medier har givet det ellers anonyme drabsoffer.

Artiklen er baseret på artikler fra Expressen, Aftonbladet og SVT.